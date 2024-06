Os convocados do Paraguai para a Copa América: os jogadores chamados para a edição 2024

Quais 26 jogadores o técnico do Paraguai, Daniel Garnero, levou para a Copa América de 2024, nos Estados Unidos?

O Paraguai divulgou a lista dos 26 jogadores convocados para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos. A lista conta com Gustavo Gómez, do Palmeiras, Mathías Villasanti, do Grêmio, Damián Bobadilla, do São Paulo, e Ángel Romero, do Corinthians.

O Paraguai disputou quatro Copas do Mundo consecutivas entre 1998 e 2010 e chegou à final da Copa América em 2011. Foi uma grande época para o bicampeão continental. Um Uruguai inspirado por Luís Suárez e Diego Forlán acabou vencendo por 3 a 0 na final de 2011, e a Albirroja passou por momentos difíceis desde então.

Eles ainda não retornaram à Copa do Mundo em três tentativas, e uma vitória em seis resume um início preocupante de qualificação para a recém-ampliada Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções.

Eles só perderam nos pênaltis nas quartas de final das duas últimas Copas América, para o Brasil em 2019 e o Peru em 2021. Como estão em um complicado Grupo D, ao lado de Colômbia, Brasil e Costa Rica, chegar novamente à fase de mata-mata seria ser considerado um sucesso desta vez.

