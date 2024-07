Os convocados do Panamá para a Copa América: os jogadores chamados para a edição 2024

Quais 25 jogadores o técnico do Panamá, Thomas Christensen, selecionou para a Copa América de 2024, nos Estados Unidos?

O Panamá divulgou a lista de 25 convocados para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos. A lista conta com o pilar da equipe de Thomas Christiansen que atua na MLS: Adalberto Carrasquilla. Além disso, o treinador cortou o capitão Aníbal Godoy por lesão. Harold Cummings, por sua vez, foi convocado e, após a liberação do clube, teve a inscrição homologada pela Conmebol. Com isso, Cummings decidiu recusar a convocação e a seleção ficará com um jogador a menos do que o permitido.

Classificado em 41º lugar no ranking mais recente da FIFA, o Panamá fez um progresso impressionante nos últimos anos, passando de simples a azarões nas competições recentes da CONCACAF. Depois de levar o México até o fim na final da Copa Ouro da CONCACAF de 2023, o técnico Thomas Christiansen transformou a seleção em um time capaz de enfrentar os melhores jogadores do continente, em uma ocasião única.

Colocada no Grupo C ao lado dos anfitriões, da Bolívia e do Uruguai, também regular na Copa do Mundo, a Copa América sem dúvida apresenta um nível diferente de obstáculos, mas o pragmatismo de Christiansen garantirá que eles tenham uma base sólida.