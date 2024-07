Palmeiras tentou troca de jogadores por Gabigol, e Flamengo sugeriu Rony

Time Alviverde, no entanto, quer se livrar de Dudu e queria mandar o atacante para o clube carioca

Na tentativa de fechar a contratação de Gabigol, o Palmeiras procurou o Flamengo para saber quais seriam as possibilidades de negociar o atacante ainda nesta janela de transferências. O Rubro-Negro, por sua vez, deixou claro que seria necessário receber uma compensação financeira. Sem o intuito de colocar a mão no bolso, o time paulista sugeriu uma troca de jogadores.

As partes, segundo soube a GOAL, começaram a analisar as possibilidades. O Flamengo sugeriu o nome do atacante Rony, o que foi prontamente descartado pelo Palmeiras. O Rubro-Negro também colocou a possibilidade do time paulista enviar um zagueiro, o que foi rechaçado. O time paulista queria mesmo era mandar o Dudu.