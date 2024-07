Palmeiras recusa oferta de 20 milhões de euros do Zenit por Raphael Veiga

Diretoria e comissão técnica pretendem contar com o camisa 23 até, pelo menos, o Super Mundial de Clubes de 2025

O Palmeiras recusou uma oferta de 20 milhões de euros do Zenit, da Rússia, por Raphael Veiga, conforme soube a GOAL. O time paulista deixou claro ao estafe do meio-campista que quer manter o jogador pelo menos até a disputa do Super Mundial de Clubes que acontece entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos.

O interesse do Zenit em Raphael Veiga é antigo. No ano passado, o clube russo procurou o estafe do atleta para saber sobre a possibilidade de formalizar uma oferta, no entanto, a negociação acabou não andando pois o Alviverde também não queria negocia-ló.