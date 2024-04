Palmeiras na Libertadores: relembre todas as campanhas do Alviverde

Três títulos e 24 participações, veja o retrospecto do Verdão na maior competição de clubes do continente

Um dos times mais tradicionais do Brasil e da América do Sul, o Palmeiras tem uma longa história na Libertadores da América, que inclui três títulos - sendo dois de maneira consecutiva. Em 2024, o Palestra disputa a competição pela 24ª vez e, claro, sonha com o Tetra.

Quer ver jogos da Libertadores ao vivo? Clique aqui para acessar

O último título alviverde veio em 2021, mas nos últimos anos o Verdão vem aparecendo com mais e mais força, e atingindo fases decisivas. Relembre aqui o histórico do Palmeiras no Libertadores.

Mais artigos abaixo