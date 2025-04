Palmeiras x Ferroviária: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Duelo marca disputa pela liderança do nacional, na Arena Barueri; veja tudo o que você precisa saber

Palmeiras e Ferroviária se enfrentam na tarde deste sábado (26), às 17h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida terá transmissão da TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

A Ferroviária ocupa a ponta da tabela neste início de torneio. O time de Araraquara soma os mesmos 16 pontos que o Cruzeiro, vice-líder, e vem de quatro vitórias seguidas — sendo a mais recente sobre o Internacional, por 2 a 1, na Fonte Luminosa.

O Palmeiras, enquanto isso, vem logo atrás na tabela. Em 3° lugar, com 14 tentos somados, as palestrinas podem chegar à liderança com uma vitória, se o resultado vier junto com um tropeço do Cruzeiro. Na última rodada, o Alviverde fez 3 a 1 no Bahia, também em Barueri.