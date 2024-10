Palmeiras de Estevão e o Futebol Bonito: por que você precisa ver mais essa revelação do ataque alviverde

A equipe alviverde é, mais uma vez, favorita a conquistar um título brasileiro tendo uma grande joia no ataque

Na interminável fábrica de talentos do futebol que é o Brasil, o Palmeiras tem sido um dos clubes que mais vem apresentando grandes remessas de jogadores de qualidade. Agora em 2024, por exemplo, a equipe alviverde continua sua vocação de buscar os principais títulos. É uma das grandes favoritas no Brasileirão.

E se boa parte do protagonismo é dedicado ao técnico Abel Ferreira, o que por consequência demonstra toda a coesão da equipe, entrosamento do time e divisão de protagonismos, não existe muita dúvida quando precisamos apontar o destaque individual deste Palmeiras de 2024. Com apenas 17 anos completados, mas com futebol de gente grande, Estevão é o jogador-fantasia, o protagonista dos grandes dribles, jogadas criadas, assistências e gols.