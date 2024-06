Palmeiras define valor para negociar Luan; zagueiro tem proposta do México

O América, treinado pelo brasileiro André Jardine, é o grande interessado em contar com o jogador

O futuro de Luan deve ser mesmo longe do Palmeiras. O América do México abriu negociações com o clube paulista para contratar o zagueiro. Segundo soube a GOAL, os mexicanos acenaram com um valor e ouviram que o Alviverde estava disposto a negociar desde que os valores fossem o que, hoje, é a multa do atleta: 4 milhões de dólares.

Ainda de acordo com a GOAL, o América ficou de enviar uma nova oferta nesses valores. A exigência do Palmeiras se deu pelo fato de o clube estar recebendo sondagens de equipes interessadas em pagar o valor da multa para contar com o zagueiro.

