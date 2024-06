Palmeiras, Cruzeiro e agente pressionam após Dudu recuar em transferência

Jogador recuou em relação às tratativas, mas sofre pressão das três partes para acertar a mudança à Toca da Raposa II

As declarações de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Alexandre Mattos, CEO do futebol do Cruzeiro, pressionam o atacante Dudu por um acordo no mercado da bola. Nos bastidores, o empresário André Cury é quem tenta convencê-lo a assinar a documentação da negociação que já está alinhada, como soube a GOAL.

O agente vai se reunir com o atleta nas próximas horas para tentar convencê-lo a assinar com os mineiros depois do anúncio do negócio por parte do Cruzeiro. O técnico Abel Ferreira deve se manifestar sobre o assunto nesta segunda-feira (17), logo após o jogo contra o Atlético-MG.

André Cury trabalha nos bastidores para convencê-lo a atuar novamente no Cruzeiro. O empresário acredita que pode solucionar o caso, mesmo depois da mudança de postura do atleta na manhã do último domingo (16), dia seguinte à reunião com integrantes de uma organizada do Palmeiras.