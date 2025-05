Equipes se enfrentam no Estádio Moça Bonita, no Rio, pela 8ª rodada do nacional; veja detalhes

Palmeiras e 3B da Amazônia se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras sofreu uma dura derrota no Choque-Rei do último sábado (3), por 2 a 1. O resultado acabou fazendo com que o Alviverde deixasse a ponta da tabela, estacionando na classificação com 17 pontos — seis a menos que o Cruzeiro, líder absoluto, com 23. O time foca, portanto, em retornar aos trilhos das vitórias.

O 3B da Amazônia até ensaiou, enquanto isso, uma recuperação quando bateu o Sport, conquistando sua primeira vitória no campeonato, mas voltou a perder na última rodada, dessa vez para o Internacional, por 1 a 0. No penúltimo lugar da tabela, o tima some apenas quatro pontos.