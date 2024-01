Os países com mais medalhas de ouro no futebol masculino das Olimpíadas: quais seleções são as maiores campeãs

Descubra as nações que mais vezes chegaram à glória do futebol masculino nas olimpíadas

O esporte mais praticado do mundo esteve presente na maioria das edições dos Jogos Olímpicos. Com exceção de Los Angeles 1932 e Atenas 1896, o futebol masculino glorificou jovens e experientes jogadores em todas as Olimpíadas. E cada vez mais cresce a expectativa para os jogos de Paris 2024.

A competição nem sempre ocorreu no mesmo modelo ou com as restrições de idade conhecidas atualmente, tendo em vista que, desde 1992 os jogos de futebol masculino são disputados apenas com jogadores sub-23.

No entanto, o verdadeiro intuito da competição sempre permaneceu, e em todas as vezes o país campeão foi honrado com a medalha de ouro da modalidade. A partir disso, os fatos e a história são quem nos contam sobre as seleções mais gloriosas neste tema.

A GOAL está aqui para te relembrar não apenas os recentes títulos do Brasil, mas também, os de nações que nem existem mais, ou que você nem imagina, e já conquistaram esse feito há décadas atrás. Confira abaixo!