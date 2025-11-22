"País de Judas!" - Irmãs de Cristiano Ronaldo se revoltam por críticas da imprensa de Portugal após encontro com Donald Trump, na Casa Branca

Cristiano participou do evento de alto nível nos EUA ao lado de uma série de líderes mundiais de negócios e tecnologia, incluindo Elon Musk, chefe da Tesla e do X. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também esteve presente no evento. O evento formal foi organizado para aprofundar os laços entre os EUA e a Arábia Saudita, e foi a primeira aparição conhecida de Cristiano Ronaldo em solo americano desde 2016.

Sua presença com a delegação saudita destaca seu papel como rosto público para os recentes investimentos diplomáticos e esportivos do país. Durante o jantar, o presidente Trump disse: "Sabe, meu filho é um grande fã do Ronaldo, onde quer que o Ronaldo esteja. E Barron conseguiu conhecê-lo, e acho que ele respeita um pouco mais o pai agora, só pelo fato de eu ter o apresentado a você. Então, só quero agradecer a ambos por estarem aqui. Realmente é uma honra."