"País de Judas!" - Irmãs de Cristiano Ronaldo se revoltam por críticas da imprensa de Portugal após encontro com Donald Trump, na Casa Branca
Cristiano Ronaldo encontrou-se com Trump na Casa Branca
Cristiano participou do evento de alto nível nos EUA ao lado de uma série de líderes mundiais de negócios e tecnologia, incluindo Elon Musk, chefe da Tesla e do X. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também esteve presente no evento. O evento formal foi organizado para aprofundar os laços entre os EUA e a Arábia Saudita, e foi a primeira aparição conhecida de Cristiano Ronaldo em solo americano desde 2016.
Sua presença com a delegação saudita destaca seu papel como rosto público para os recentes investimentos diplomáticos e esportivos do país. Durante o jantar, o presidente Trump disse: "Sabe, meu filho é um grande fã do Ronaldo, onde quer que o Ronaldo esteja. E Barron conseguiu conhecê-lo, e acho que ele respeita um pouco mais o pai agora, só pelo fato de eu ter o apresentado a você. Então, só quero agradecer a ambos por estarem aqui. Realmente é uma honra."
- Getty Images
Irmãs de Cristiano o defendem em meio à críticas
O atleta de 40 anos recebeu críticas da imprensa por participar do jantar na Casa Branca. No entanto, suas irmãs, Elma e Katia Aveiro, defenderam seu irmão mais velho, enquanto criticavam seus detratores nas redes sociais.
Em seu story no Instagram, Elma escreveu: "Esses palhaços ainda não perceberam que ele não dá a mínima para as opiniões deles? Isso não é para quem quer, é para quem aguenta. Eles não têm mais nada para dizer, maldição."
Katia, por outro lado, postou um vídeo onde disse: "Precisou apenas de trabalho. Coisa que muitos dos seus críticos só conhecem de ouvir falar. Mas ele visita a Casa Branca, pronto. Explosão nuclear emocional. Hipócritas. Vocês são uns hipócritas. De repente instalou-se uma histeria, tão grande, mas tão grande, que até assusta. Até parece que o Cristiano tinha anunciado o fim do mundo."
A mensagem de CR7 para Trump
Horas após participar da festa, Cristiano usou as redes sociais para agradecer ao presidente dos EUA e enviou uma mensagem que dizia: "Obrigado, Sr. Presidente, pelo seu convite e pela calorosa recepção que você e a Primeira Dama deram a mim e à minha futura esposa, @georginagio. Cada um de nós tem algo significativo a oferecer, e estou pronto para fazer a minha parte ao inspirarmos novas gerações a construir um futuro definido por coragem, responsabilidade e paz duradoura."
Na festa, o craque presenteou Trump com uma camisa autografada com a inscrição: "Para o Presidente Donald J. Trump, Jogando pela Paz". Ele então disse: "Ele é um dos caras que pode ajudar a mudar o mundo. Um dos caras mais importantes é o Presidente dos EUA. Se pudermos ajudar uns aos outros para que isso aconteça... Ele é um dos caras que gostaria de conhecer para sentar e ter uma boa conversa. Se for aqui, ou nos EUA, onde ele quiser, sei que ele esteve aqui na Arábia Saudita com nosso chefe, MBS. Espero um dia conhecê-lo."
- Getty Images
Cristiano Ronaldo visitará os EUA novamente em 2026
Apesar de perder o último jogo das eliminatórias contra a Armênia devido a um cartão vermelho, Portugal garantiu confortavelmente sua vaga na Copa do Mundo do próximo ano ao derrotar os adversários por 9 a 1. Ronaldo há muito tempo vem afirmando que a Copa do Mundo de 2026, quando ele terá 41 anos, será o capítulo final de sua célebre carreira internacional. Com Portugal agora oficialmente qualificado, começa a contagem regressiva para o que promete ser sua despedida no maior palco do futebol.
No entanto, o atacante provavelmente perderá alguns jogos no início do torneio, pois terá que cumprir a suspensão por mais dois jogos, embora Portugal vá entrar com um recurso para reduzir a punição.