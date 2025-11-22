+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ritabrata Banerjee

"País de Judas!" - Irmãs de Cristiano Ronaldo se revoltam por críticas da imprensa de Portugal após encontro com Donald Trump, na Casa Branca

Cristiano Ronaldo foi convidado para um jantar formal organizado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em homenagem ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. A visita do astro português à Casa Branca dividiu opiniões, resultando em muitas críticas dirigidas a ele nas redes sociais

  • Cristiano Ronaldo encontrou-se com Trump na Casa Branca

    Cristiano participou do evento de alto nível nos EUA ao lado de uma série de líderes mundiais de negócios e tecnologia, incluindo Elon Musk, chefe da Tesla e do X. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também esteve presente no evento. O evento formal foi organizado para aprofundar os laços entre os EUA e a Arábia Saudita, e foi a primeira aparição conhecida de Cristiano Ronaldo em solo americano desde 2016. 

    Sua presença com a delegação saudita destaca seu papel como rosto público para os recentes investimentos diplomáticos e esportivos do país. Durante o jantar, o presidente Trump disse: "Sabe, meu filho é um grande fã do Ronaldo, onde quer que o Ronaldo esteja. E Barron conseguiu conhecê-lo, e acho que ele respeita um pouco mais o pai agora, só pelo fato de eu ter o apresentado a você. Então, só quero agradecer a ambos por estarem aqui. Realmente é uma honra."

    Irmãs de Cristiano o defendem em meio à críticas

    O atleta de 40 anos recebeu críticas da imprensa por participar do jantar na Casa Branca. No entanto, suas irmãs, Elma e Katia Aveiro, defenderam seu irmão mais velho, enquanto criticavam seus detratores nas redes sociais. 

    Em seu story no Instagram, Elma escreveu: "Esses palhaços ainda não perceberam que ele não dá a mínima para as opiniões deles? Isso não é para quem quer, é para quem aguenta. Eles não têm mais nada para dizer, maldição."

    Katia, por outro lado, postou um vídeo onde disse: "Precisou apenas de trabalho. Coisa que muitos dos seus críticos só conhecem de ouvir falar. Mas ele visita a Casa Branca, pronto. Explosão nuclear emocional. Hipócritas. Vocês são uns hipócritas. De repente instalou-se uma histeria, tão grande, mas tão grande, que até assusta. Até parece que o Cristiano tinha anunciado o fim do mundo."

  • A mensagem de CR7 para Trump

    Horas após participar da festa, Cristiano usou as redes sociais para agradecer ao presidente dos EUA e enviou uma mensagem que dizia: "Obrigado, Sr. Presidente, pelo seu convite e pela calorosa recepção que você e a Primeira Dama deram a mim e à minha futura esposa, @georginagio. Cada um de nós tem algo significativo a oferecer, e estou pronto para fazer a minha parte ao inspirarmos novas gerações a construir um futuro definido por coragem, responsabilidade e paz duradoura."

    Na festa, o craque presenteou Trump com uma camisa autografada com a inscrição: "Para o Presidente Donald J. Trump, Jogando pela Paz". Ele então disse: "Ele é um dos caras que pode ajudar a mudar o mundo. Um dos caras mais importantes é o Presidente dos EUA. Se pudermos ajudar uns aos outros para que isso aconteça... Ele é um dos caras que gostaria de conhecer para sentar e ter uma boa conversa. Se for aqui, ou nos EUA, onde ele quiser, sei que ele esteve aqui na Arábia Saudita com nosso chefe, MBS. Espero um dia conhecê-lo."

    Cristiano Ronaldo visitará os EUA novamente em 2026

    Apesar de perder o último jogo das eliminatórias contra a Armênia devido a um cartão vermelho, Portugal garantiu confortavelmente sua vaga na Copa do Mundo do próximo ano ao derrotar os adversários por 9 a 1. Ronaldo há muito tempo vem afirmando que a Copa do Mundo de 2026, quando ele terá 41 anos, será o capítulo final de sua célebre carreira internacional. Com Portugal agora oficialmente qualificado, começa a contagem regressiva para o que promete ser sua despedida no maior palco do futebol.

    No entanto, o atacante provavelmente perderá alguns jogos no início do torneio, pois terá que cumprir a suspensão por mais dois jogos, embora Portugal vá entrar com um recurso para reduzir a punição. 