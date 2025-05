Osasco Audax x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Paulistão sub-20 2025

Peixe enfrenta líder da tabela em busca dos primeiros pontos no estadual da categoria; veja detalhes

Osasco Audax e Santos se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 18h (de Brasília), no Estádio José Liberatti, em Osasco, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Santos vive um péssimo início de estadual da categoria, com duas derrotas nestas duas primeiras rodadas. A primeira delas, veio para o Sfera, por 2 a 1, enquanto a mais recente, no último sábado (3), veio nas mãos do Aguai, por 3 a 2. O objetivo não é outro que não a conquista dos primeiros pontos no torneio.

O Osasco Audax, enquanto isso, abriu sua caminhada no torneio com duas grandes vitórias. Primeiro, a equipe bateu o Taubaté por 3 a 0; no último fim de semana, aplicou uma goleada por 5 a 3 sobre a Ponte Preta. Como resultado, a equipe lidera o torneio, com seis pontos, empatada em com Ferroviária e Inter de Limeira.