Os times campeões do primeiro turno do Brasileirão: quantos confirmaram o título?

O Botafogo já garantiu para si a conquista simbólica em 2024, e o histórico mostra um sinal animador para o Alvinegro

O Campeonato Brasileiro é disputado ao longo de 38 rodadas e o campeão é conhecido apenas na reta final. Mas é tradição considerar o marco da primeira metade para buscar indícios do que poderá acontecer. O chamado “título do primeiro turno” não passa de algo simbólico, mas a história mostra que simboliza uma grande tendência de terminar a temporada dando alegrias para os seus torcedores.

Ao todo, em 15 de 21 vezes no Brasileirão por pontos corridos o campeão do primeiro turno terminou com o título de verdade. Agora em 2024, o Botafogo garantiu, pela segunda vez em sua história, este título simbólico. Agora, o Alvinegro busca repetir a dose no segundo turno, e garantir um título que não vem desde 1995.

No total, os clubes com mais “títulos” de primeiro turno foram Corinthians e São Paulo. Confira abaixo todos os campeões do primeiro turno do Brasileirão e o que aconteceu com estas equipes ao término de cada competição.