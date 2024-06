Os maiores artilheiros da história da Espanha

A tabela de gols da seleção espanhola possui algumas das maiores estrelas da história

Sempre considerada uma das favoritas nas principais competições, a Espanha acabava decepcionando. Tudo isso mudou em 2008. Eles venceram a Euro naquele ano, levantaram a Copa do Mundo dois anos depois e conquistaram o título europeu em 2012. O seu brilhante meio de campo teve um papel enorme nessa corrida de sucesso, com nomes como Xavi e Andrés Iniesta dominando o jogo, mas as pessoas muitas vezes subestimam o talento ofensivo espanhol.

David Villa foi um goleador produtivo, assim como Fernando Torres em seu auge. No entanto, esses dois não foram os primeiros grandes atacantes da Espanha. Lá estava Raúl. Emílio Butragueno. Alfredo Di Stefano. A lista continua e continua. Mas quem é o atacante mais letal da Espanha?

Vamos dar uma olhada nas lendas que lideram suas tabelas de gols de todos os tempos!

