Os classificados para a semifinal do Campeonato Carioca 2024

Flamengo e Fluminense foram os primeiros a garantirem passagem para o mata-mata

O Campeonato Carioca de 2024 tem uma fase classificatória inicial, mas apenas os quatro primeiros seguem na busca do título. O quarteto mais bem colocado na competição realiza semifinais e, claro, a grande final.

A dupla Flamengo e Fluminense, que vem disputando as taças nos últimos anos, foi a primeira a se garantir no mata-mata. Os rubro-negros tiveram a passagem carimbada após vitória por 4 a 0 sobre o Boavista, pela nona rodada, resultado que também garantiu os tricolores na próxima fase.

Confira, abaixo, como estão as vagas para as semifinais do Campeonato Carioca de 2024.