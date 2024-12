Confira todos os jogadores brasileiros que marcaram gols na história do Mundial de Clubes

A Copa Intercontinental/Mundial de Clubes é uma verdadeira possibilidade de mostrar ao mundo o talento que ronda os clubes brasileiros que conquistaram a Copa Libertadores ou ressaltar, ainda mais, o tamanho dos protagonistas tupiniquins nas equipes europeias que levantaram a Champions League.

Por isso, nada melhor do que colocar nossos jogadores no topo do ranking dos melhores da competição. No levantamento realizado pela GOAL, o Rei Pelé está mais bem classificado na artilharia histórica do torneio, com sete gols marcados. Levando em consideração o ranking de maiores artilheiros da competição, o Rei está empatado, com sete gols, com o atacante Cristiano Ronaldo, que marcou seis gols com a camisa do Real Madrid em 2014, 2016 e 2017, e um pelo Manchester United em 2008.

Os últimos a contabilizarem mais tentos foram Vinícius Júnior e Rodrygo, na final vencida pelo Real Madrid contra o Pachuca, em 2024. Abaixo, a GOAL destaca os artilheiros brasileiros na história do Mundial de Clubes.