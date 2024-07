As opções para Abel Ferreira no Palmeiras após a lesão de Piquerez

Lateral passará por cirurgia no joelho e deve perder o restante da temporada

À medida que a temporada avança, o técnico Abel Ferreira ganhou mais um problema para os jogos decisivos da Copa Libertadores e da Copa do Brasil no mês de agosto. O Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras informou que o lateral esquerdo Joaquim Piquerez se queixou de dores no joelho esquerdo causadas por um trauma após o jogo contra o Botafogo, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Os exames constataram uma lesão no menisco do atleta, que precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico, podendo perder o restante da temporada.

Abaixo, a GOAL destaca os possíveis substitutos.

