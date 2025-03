Onde assistir a Wrexham x Bolton Wanderers ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Terceira Divisão Inglesa 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (1°), no STōK Racecourse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Wrexham e Bolton Wanderers se enfrentam neste sábado (1°), às 9h30 (de Brasília), no STōK Racecourse, pela 33ª rodada da Terceira Divisão Inglesa 2024/25. A partida não terá transmissão na televisão no Brasil (veja a programação completa aqui).

O Wrexham é o atual 3° colocado da tabela da League One, com 61 pontos, 12 a menos que o Birmingham, líder com um jogo a menos. Entre eles, vem, ainda, o Wycombe, com 64 tentos somados, com 32 jogos. O Wrexham pode assumir a vice-liderança, caso vença e ligue o secador por uma derrota dos atuais 2° colocados.

O Bolton Wanderers, enquanto isso, segue em busca de ares mais altos na tabela, atualmente ocupando o 'bolo' de clubes em busca de vaga no G-6, que dá vaga à disputa dos play-offs. O 4° posicionado, o Stockport, possui 57 pontos, apenas oito a mais que o Barnsley, 10°, com 49. O Bolton vem 'ensanduichado' em 8°, com 53.