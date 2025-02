Onde assistir a Vitória x Jequié ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Barradão, pela 8ª rodada do Estadual; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Jequié se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 8ª rodada da Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE e da TV Brasil, na TV aberta (confira a programação completa).

O Vitória vive bom momento no Estadual, ainda defendendo sua invencibilidade. O clube é o líder da tabela, com 15 pontos somados nas sete partidas até aqui - são quatro vitórias e três empates. Uma nova vitória garantiria a vaga no mata-mata com uma rodada de antecedência.

O Jequié, enquanto isso, é a primeira equipe fora do G-4, na 5ª posição com nove pontos, um a menos que o Alagoinhas, 4° colocado, com 10. O objetivo, portanto, é conseguir entrar na zona de classificação para depender só de si na última rodada da 1ª fase do torneio.