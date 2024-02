Onde assistir a Vitória x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Após empatarem na estreia, ambos os times buscam primeira vitória no torneio; veja tudo o que você precisa saber

Vitória e ABC se enfrentam na noite deste sábado (10), às 19h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será transmitida pel Nosso Futebol, no pay-per-view, e pelo DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Vitória estreou no torneio regional com um empate em 0 a 0 com o Altos, do Piauí. Esse pontinho somado na 1ª rodada deixou a equipe na 8ª colocação da tabela.

Do outro lado, o ABC também iniciou sua caminhada na Copa do Nordeste dividindo pontos, contra o Maranhão. Após o 2 a 2, a equipe garantiu a 4ª colocação do Grupo B.