Onde assistir a Velo Clube x Juventus-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Paulista A2

Galo Vermelho e Moleque Travesso fazem última batalha por vaga na Série A1; veja detalhes

Velo Clube e Juventus-SP se enfrentam na tarde deste sábado (6), às 15h10 (horário de Brasília), no Estádio Benitão, em Rio Claro, no interior de SP, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Paulista A2. A partida será transmitida pela TV Cultura, na TV aberta, e pelo canal Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Velo Clube foi quem saiu na frente no confronto, conquistando uma vitória por 1 a 0 na partida de ida, disputada na Rua Javari. O Galo Vermelho marcou o gol da vitória ainda aos dois minutos de bola rolando, com o atacante Caio Mancha. Na etapa final, a Juve até ensaiou boa pressão, atuando em casa, mas foi mantida zerada.

A partida deste final de semana definirá um dos promovidos à próxima edição da Série A1 do Estadual - na outra chave, estão Noroeste e Portuguesa Santista. Em caso de empate no agregado, a decisão será na disputa de pênaltis.