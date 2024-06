Onde assistir a Uruguai x Panamá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Cotados também como favoritos ao título, uruguaios iniciam sua caminhada no torneio nos Estados Unidos; veja tudo o que você precisa saber

Uruguai e Panamá se enfrentam na noite deste domingo (23), às 22h (horário de Brasília), no ATHard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela 1ª rodada do Grupo C da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Uruguai chega em alta para a Copa América - e de olho no 16° título. Os homens de Marcelo Bielsa venceram todos os três últimos jogos de 2023 e mantiveram a boa forma em 2024, perdendo apenas uma partida de quatro (2 a 1, nas mãos da Costa do Marfim). E se a boa fase conta a favor, o histórico também: os uruguaios não perdem para uma seleção da CONCACAF desde 2016, contra o México. Expectativa, portanto, de vitória.

Do outro lado, o Panamá se segura no bom início de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, já que venceram as duas primeiras partidas. O técnico Thomas Christiansen, assim como Bielsa, tem trabalhos no exterior no currículo, como no Leeds United. Claro, o objetivo do Panamá será sair vivo do grupo. Pontuar contra um dos favoritos ao título seria um ótimo começo.

