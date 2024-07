Onde assistir a Uruguai x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa América 2024

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Bank of America; confira a transmissão e outras informações do jogo

Uruguai e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Bank of America, em Charlotte, pela semifinal da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Maior campeão da Copa América, com 15 títulos ao lado da Argentina, o Uruguai garantiu a classificação para a semifinal após eliminar o Brasil nos pênaltis por 4 a 2. Na primeira fase, os uruguaios terminaram na liderança do Grupo C, com nove pontos, vencendo o Panamá por 3 a 1, a Bolívia por 2 a 0 e os Estados Unidos por 1 a 0.

Do outro lado, a Colômbia esteve no Grupo D e terminou na liderança, com sete pontos, dois a mais que o Brasil, segundo colocado. Nas quartas de final, os colombianos deixaram para trás o Panamá ao goleá-los por 4 a 0.

