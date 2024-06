Onde assistir a Uruguai x Bolívia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Após vitória imponente na estreia, uruguaios visam a encaminhar classificação; comandados de Zago podem ser eliminados precocemente em caso de derrota

Uruguai e Bolívia se enfrentam na noite desta quinta-feira (27), às 22h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, pela 2ª rodada do Grupo C da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Os uruguaios estrearam com o pé direito nos Estados Unidos, contando com dois gols após os 40 minutos do 2° tempo para confirmar uma vitória por 3 a 1 sobre o Panamá. O triunfo fez jus ao 'estilo Bielsa' - agressivo e dominante - e aumentou a invencibilidade da equipe na fase de grupos do torneio para quatro partidas. A expectativa, portanto, é de mais três pontos nesta quinta.

Os comandados de Antônio Carlos Zago, enquanto isso, tiveram problemas contra os donos da casa, os Estados Unidos, abrindo caminhada no torneio. Saíram atrás do placar ainda aos cinco minutos de jogo e acabaram com um revés por 2 a 0. O perigo agora é uma eliminação precoce - a La Verde pode dizer adeus à competição em caso de nova derrota e um triunfo dos Estados Unidos, contra o Panamá.

