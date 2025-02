Onde assistir a União Rondonópolis x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Verde 2025

Equipes definem vaga na semifinal do torneio nesta quarta-feira (12), no Estádio Leônidas Sodré de Castro; veja detalhes

União Rondonópolis e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20h (de Brasília), no Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes, em Rondonópolis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (confira a programação completa).

O Goiás passou pelo Rio Branco com sobras na última semana, aplicando uma senhora goleada por 6 a 0 sobre o time capixaba para cravar vaga nas quartas. O Esmeraldino, porém, terá que esquecer os recentes resultados ruins no Goianão, no qual perdeu para o Vila Nova e, mais recentemente, para o rival Atlético-GO, por 2 a 1.

O União Rondonópolis, enquanto isso, vem de uma sequência de quatro vitórias nos últimos seis jogos, alternando entre Campeonato Mato-Grossense e a Copa Verde. Nesta última, avançou nas oitavas triunfando fora de casa sobre a Aparecidense, por 3 a 2.