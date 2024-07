Onde assistir a Ucrânia x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris 2024

Veja tudo o que você precisa saber sobre uma das partidas decisivas do Grupo B

Ucrânia e Argentina se enfrentam na tarde desta terça-feira (30), às 12h (horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, pela 3ª rodada do Grupo B do futebol masculino das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SportTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A Ucrânia segue viva na luta por uma vaga à próxima fase do torneio, após a vitória na bacia das almas sobre Marrocos, no último domingo (28), por 2 a 1. A seleção, que faz sua estreia na modalidade em Jogos Olímpicos, agora é a segunda colocada - mas pelo critério de desempate, já que todos na chave somam três pontos.

A Argentina, enquanto isso, é a líder - mas pelo saldo de gols. No geral, um simples empate garante aos argentinos a classificação, já que ficariam à frente, no mínimo da própria Ucrânia e de Marrocos e/ou Iraque, a depender do resultado do jogo concomitante. Fato é, uma nova vitória pode embalar de vez a equipe, após o polêmico revés na estreia.

