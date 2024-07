Por que o jogo entre Argentina e Marrocos pelas Olimpíadas de Paris voltou a ser disputado após duas horas?

Partida de estreia do futebol masculino ficou marcada por muita confusão, no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Etiénne

A estreia da seleção masculina da Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quarta-feira (24), em Saint-Etiénne, não foi como o esperado - os argentinos foram derrotados por 2 a 1 pelo Marrocos. O grande destaque da partida, porém, ficou para o final da partida.

Uma grande confusão já nos 16 minutos dos acréscimos do segundo tempo - sim, aos 61 minutos da etapa final - acabou fazendo com que o jogo ficasse quase duas horas parado. Mais - no recomeço, o gol de empate da Argentina ainda acabou anulado.