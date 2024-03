Onde assistir a Tuna Luso x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paraense

Clássico Re-Tu acontece neste domingo (31), pelas semifinais do Paraense; veja como acompanhar e outras informações do jogo

Tuna Luso e Remo se enfrentam neste domingo (31), às 20h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta para o estado do Pará, e no canal Esporte na Cultura, no YouTube (veja a programação completa).

O Tuna Luso retorna a campo para enfrentar o Remo após perder de virada, por 2 a 1, na primeira partida. O time fez boa campanha na primeira fase do campeonato, somando 16 pontos - sendo 6 vitórias 2 empates e 3 derrotas - e terminando na cice-liderança. Na fase seguinte, eliminou o São Franscisco nas penalidades e, agora, precisa reverter o placar para chegar à final.

Do outro lado, vivendo ivencibilidade de seis jogos entre Campeonato Paraense e Copa Verde, o Remo chega para o jogo de volta com vantagem do empate, garantida na vitória do primeiro jogo. Além disso, a equipe titular do Leão não deve sofrer grandes alterações em relação ao primeiro jogo.

Mais artigos abaixo