Onde assistir a Treze x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

De olho na manutenção da liderança, alagoanos vão a campo também visando ao 100% de aproveitamento

Treze e CRB se enfrentam na noite desta quinta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será transmitida pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Quarto colocado do Grupo B, o Treze registra três pontos nesta altura da competição, com uma derrota e uma vitória. Na última rodada, o time foi derrotado fora de casa pelo Sport, por 3 a 1.

Do outro lado, o CRB lidera o Grupo A, com duas vitórias nas duas partidas até aqui dispútadas. O objetivo é manter o 100% de aproveitamento - e a ponta da tabela..