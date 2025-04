Onde assistir a Sport x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Leão e Tricolor medem forças pela partida de ida do confronto; veja tudo o que você precisa saber

Sport e São Paulo se enfrentam na tarde desta terça-feira (1°), às 15h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

O Sport passou pelo Alecrim, na primeira fase do torneio, com certa tranquilidade, vencendo por 4 a 2, antes de eliminar o CEO, na fase seguinte, com um agregado de 4 a 3. O São Paulo, enquanto isso, deixou o Instituto Ismaily 31 na estreia, goleando por 6 a 2, e o Athletico-PR, já na segunda fase, vencendo por 4 a 2 no agregado.

O vencedor do embate medirá forças contra Bahia ou Juventude Samas nas semis do torneio. A partida de volta acontece no dia 15 de abril, em São Paulo.