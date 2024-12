Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Estádio Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Esádio Canindé, pela segunda rodada da Brasil Ladies Cup 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Em busca da primeira vitória no torneio, o Sport empatou com o Grêmio sem gols na primeira rodada, enquanto o River Plate também empatou com o Athletico-PR por 2 a 2.

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱