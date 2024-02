Onde assistir a Cianorte x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (08), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cianorte enfrenta o Coritiba na noite desta quinta-feira (08), às 20h (de Brasília), no Estádio Albino Turbay, no Paraná, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Coxa Prime, na internet. (veja a programação completa aqui).

O Cianorte quer voltar a vencer após emptate diante do Galo Maringá na rodada anterior do Estadual. O time vinha de três vitórias e, após o empate, está com 10 pontos na quinta colocação.

Do outro lado, o Coritiba chega para essa partida no terceiro lugar da tabela com 13 pontos, somando três vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe comandada por Guto Ferreira vê no confronto a oportunidade de conseguir sua primeira vitória fora de casa no Campeonato.

