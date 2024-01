Onde assistir a Sevilla x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas Copa do Rei

Duelo de grandes espanhóis é destaque das quartas de final do torneio; veja todos os detalhes

Sevilla e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde desta quinta-feira (25), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Civitas Metropolitano, em Madri, pelas quartas de final da Copa do Rei. A partida será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Atlético vem na melhor forma possível, após eliminar o atual campeão e arquirrival, Real Madrid, nas oitavas de final. A expectativa é que o sonoro triunfo por 4 a 2 na prorrogação dê confiança para a equipe conquistar a vaga às semifinais. Outro fator no qual o técnico Diego Simeone e companhia apostam: o Atleti não perde em casa na Copa do Rei há quase seis anos.

Do outro lado, o Sevilla passou pelo Getafe na última fase com uma vitória por 3 a 1. O grande destaque - negativo, diga-se -, porém, vem sendo a campanha no nacional, no qual ocupa apenas a 17ª posição, flertando com a zona do perigo. Os comandados de Quique Sánchez Flores já conquistaram, ainda assim, três vitórias longe de seus domínios na atual edição da Copa do Rei e esperam repetir a dose na capital.

Mais artigos abaixo