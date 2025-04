Onde assistir a São Paulo x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Equipes batalham por vaga nas semis após 0 a 0 na ida; veja tudo o que você precisa saber

São Paulo e Sport se enfrentam na tarde desta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

As equipes ficaram no 0 a 0 no primeiro confronto. Dessa forma, o vencedor deste segundo embate no tempo normal cravará classificação à próxima fase. Em caso de um novo empate, a decisão ficará para a disputa dos pênaltis.

Quem vencer o embate enfrentará Bahia ou Juventude Samas nas semifinais.