Onde assistir a São Paulo x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Tricolor busca retomar a liderança, enquanto Leoas ainda querem a primeira vitória no torneio; veja detalhes

São Paulo e Sport se enfrentam na tarde desta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

O São Paulo vive um bom início de campeonato, vencendo as duas primeiras partidas do torneio e ainda conquistando um empate, alçado à liderança da tabela. Na última rodada, no entanto, o Tricolor foi derrotado pela Ferroviária, por 1 a 0, caindo para o 4° lugar com sete pontos, a três da líder Ferrinha. O objetivo, portanto, é retornar aos trilhos das vitórias.

O Sport, por outro lado, iniciou mal sua caminhada no nacional. As recifenses conquistaram apenas um ponto nas quatro primeiras rodadas, consequência de um 2 a 2 com o Internacional, na 3ª rodada. O time é 19° colocado, dentro da zona do rebaixamento.