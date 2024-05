Onde assistir a São Paulo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Choque-Rei da base é marcado por equipes com momentos distintos na competição; veja os detalhes e onde assistir

São Paulo e Palmeiras vão a campo nesta quarta-feira (8), às 15h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo será no CFA Laudo Natel, o CT de Cotia, e terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na televisão fechada (clique aqui para ver a programação do dia).

O Tricolor ainda não venceu nenhuma de suas cinco partidas no Brasileirão da categoria até agora, e amarga a vice-lanterna da tabela com apenas um ponto. Na última rodada, contra o Goiás, o time saiu perdendo por 3 a 0 e buscou o empate, no entanto, tomou o quarto gol logo em seguida e continuou sem o sabor da vitória. O time de Menta vê no Choque-Rei uma oportunidade de se reerguer no campeonato.

Na outra ponta da tabela, está o Palmeiras. Líder empatado com o Grêmio nos 15 pontos, o Verdão venceu todos seus compromissos do torneio até aqui, em um aproveitamento de 100% nos cinco primeiros jogos. O Verdão vem de uma vitória por 5 a 0 contra o Atlético-GO, e espera manter o bom desempenho para se manter na primeira colocação. A equipe não é derrotada desde a eliminação para o Áster na Copa SP de Futebol Júnior.

O último confronto entre os garotos de Cotia e as Crias da Academia foi na final do Paulista sub-20 do ano passado, que acabou com vitória e título palmeirense por 1 a 0.

