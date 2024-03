Onde assistir a São Paulo x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (17), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

O São Paulo recebe o Novorizontino neste domingo (17), às 18h (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming.

Em busca do 23º título do Paulistão, o São Paulo conquistou a classificação para as quartas de final após terminar na liderança do Grupo D, com 22 pontos. Na última rodada da fase de grupos, o Tricolor venceu o Ituano por 3 a 2.

Do outro lado, o Novorizontino, que ficou na vice-liderança do Grupo D, também com 22 pontos, registrou a mesma campanha que o rival (seis vitórias, quatro empates e duas derrotas), mas ficou atrás no saldo de gols: seis contra oito do Tricolor.

"Chegou o momento que todos estavam esperando, o de se classificar. Vai ser um jogo tão grande, isso coroa o trabalho que vem sendo feito. Encaramos com muita seriedade, sabíamos que seria um grupo difícil e isso tem que ser comemorado. Foram quatro grandes equipes e conseguimos classificar. Agora é aumentar o nível de concentração, mais do que já estávamos concentrados. É o jogo da vida do clube, é encarar esse desafio assim", afirmou o atacante Neto Pessoa.