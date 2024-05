Onde assistir a São Paulo x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro feminino 2024

Duelo na parte de cima da tabela agita a 11ª rodada nesta segunda-feira; veja as escalações e onde assistir

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2024. O jogo será no Estádio Marcelo Portugal, no CT de Cotia, e terá transmissão ao vivo na televisão fechada através do SporTV (veja aqui a programação completa).

Na quinta posição da tabela, o São Paulo vem fazendo bons jogos até aqui e venceu cinco das nove rodadas que disputou por enquanto, além de mais dois empates e duas derrotas. O Tricolor foi derrotado para o Corinthians de virada por 3 a 2 no último compromisso pelo Brasileirão, mas, antes disso, vinha de goleada de 6 a 0 sobre o Atlético-MG. Vencendo o Flamengo e a rodada atrasada pode chegar na terceira colocação.

O Flamengo é o time mais próximo do São Paulo na tabela, e está em sexto lugar, empatado em pontos, mas perdendo no saldo. Tem a mesma quantidade de vitórias e vive bom momento, invicto há sete jogos e com triunfos nos últimos quatro - nos quais marcou 15 gols ao todo. Caso vença as paulistas, a equipe pode ficar momentaneamente no G4 da tabela.

Pelo Brasileirão feminino do ano passado, as equipes se enfrentaram e o jogo terminou empatado em 1 a 1. No retrospecto dos últimos cinco duelos, são duas vitórias tricolores contra uma rubro-negra, além de duas igualdades.

