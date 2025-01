Onde assistir a São Paulo x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (18) por uma vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja como acompanhar

O São Paulo encara o Cruzeiro na noite deste sábado (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela fase quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal da CazéTV, no Youtube (confira a programação completa).

O Tricolor chega embalado, após eliminar o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4, após confronto sem gols realizado em Jaú. A equipe paulista mantém uma campanha impecável na Copinha, com 100% de aproveitamento e números expressivos: são 16 gols marcados e apenas um sofrido. Antes do duelo contra o Fluminense, o São Paulo atropelou o América-RN por 4 a 0, venceu o Juventude por 1 a 0 e superou Serra Branca, Picos e XV de Jaú na fase de grupos.

O Cruzeiro, por sua vez, também demonstra força. Após ter empatado na estreia contra o Real Brasília, a Raposa somou cinco vitórias ao longo da competição. Destaque para as vitórias contundentes contra Bahia (3x0), nas oitavas, Portuguesa (3x1), na terceira fase, além de uma classificação dramática nos pênaltis diante do América-RJ, após empate em 1x1, logo na segunda fase. A equipe mineira soma 12 gols marcados e três sofridos.

O vencedor deste embate garante uma vaga nas semifinais e enfrentará o ganhador do duelo entre Criciúma e Ferroviária, que acontece no mesmo dia, às 21h30, também pelo horário de Brasília.