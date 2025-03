Onde assistir a São Paulo x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2025

Atletico GO U20

Tricolor quer abrir sequência positiva, enquanto o Dragão busca sua primeira vitória; veja tudo o que você precisa saber para o embate

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam na tarde desta quarta-feira (19), às 15h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida será transmitida pelo SPFC Play, no streaming (confira a programação completa).

O São Paulo estreou na competição com o pé direto. O Tricolor foi ao Rio Grande do Sul aplicou um sonoro 5 a 1 para o Grêmio que alçou a equipe à ponta da tabela, ao final da 1ª rodada.

Enquanto isso, o Atlético-GO iniciou sua caminhada no nacional da categoria com um tropeço. O Dragão recebeu o Internacional, em Goiânia, e foi derrotado por 2 a 1. O time é o 15° colocado.