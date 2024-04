Onde assistir a São Paulo x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Tricolor e Furacão estrearão pelo nacional de base; veja detalhes do confronto

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam na noite desta quarta-feira (03), às 19h (horário de Brasília), no CT de Cotia, pela 1ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida não será transmitida pela TV (veja a programação completa aqui).

Ambas as equipes estão prontas para estrear no nacional de base. Para o São Paulo, o grande objetivo é se recuperar da campanha ruim na Copa SP de Futebol Júnior, no início do ano, na qual acabou eliminado ainda nas oitavas de final, diante do Novorizontino - mesmo algoz do time profissional no Paulistão.

Do outro lado, o Athletico também foi eliminado na Copinha pelo Novorizontino, nas quartas. Enquanto isso, porém, o time também vem disputando o Campeonato Paranaense sub-20, no qual ocupa a quarta posição do Grupo A, após cinco rodadas. Furacão também busca embalar na temporada.