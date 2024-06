Onde assistir a São Bernardo x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Clubes fecham a nona rodada do campeonato neste terça; confira mais detalhes

São Bernardo e Sampaio Corrêa entram em campo nesta terça-feira (18), às 20h (horário de Brasília), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Estádio Primeiro de Maio, mas não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

Terceiro colocado com 17 pontos, o São Bernardo venceu nas três últimas rodadas. Por isso, o time tenta aproveitar o embalo e o apoio da torcida para ir em busca de mais um triunfo no campeonato.

Já o Sampaio Corrêa faz campanha diferente. Ocupando a 17ª posição da Série C com cinco pontos somados, a Bolívia Querida conquistou sua primeira vitória na competição apenas na última rodada e mira um novo bom resultado.

