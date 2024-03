Onde assistir a São Bento x Noroeste ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Paulista A2

Equipes voltam a se encontrar, após 1 a 1 na partida de ida; veja todos os detalhes da partida decisiva

São Bento e Noroeste se enfrentam na noite desta quarta-feira (27), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no interior de SP, pela partida de volta das quartas de final do Paulista A2. A partida será transmitida pelo canal Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Os primeiros 90 minutos dos 180 desta decisão terminaram empatados. No Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, Everton Sena completou cruzamento de Diego Mathias para abrir 1 a 0 para o Bentão. Quatro minutos depois, contudo, o centroavante Carlão deixou tudo igual para os donos da casa, completando boal enfiada de Luiz Thiago.

Agora, tudo se resumirá ao confronto desta quarta. Quem vencer, conquistará a vaga às semifinais da A2; um novo empate levará a decisão aos pênaltis.