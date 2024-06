Onde assistir a Santos x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e São Paulo se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 17h (horário de Brasília), no estádio Ulrico Mursa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há quatro jogos (sendo dois deles goleadas estrondosas), o Santos vai a campo precisando vencer para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. As Sereias da vila estão na 13ª posição, com 7 pontos marcados.

Do outro lado, o São Paulo ganhou a partida passada e conseguiu permanecer em quarto lugar, com 20 pontos. O Tricolor busca o segundo triunfo consecutivo para tentar subir na tabela.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!