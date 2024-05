Onde assistir a Santos x Fluminense ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão feminino 2024

Após largarem mal no campeonato, santistas e tricolores visam à recuperação; veja detalhes

Santos e Fluminense se enfrentam na noite desta quinta-feira (02), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Ulrico Mursa, pela 8ª rodada do Brasileirão feminino. A partida será transmitida pela TV Brasil, na TV aberta, e pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Peixe vive um péssimo início de nacional feminino. Em 11° lugar e com sete tentos somados em sete partidas, a equipe tem tido problemas para encontrar consistência, perdendo quatro das últimas cinco partidas. A mais recente, no último fim de semana, serviu como choque de realidade: um sonoro 7 a 0 diante do Flamengo. O objetivo é uma recuperação imediata.

O Tricolor, porém, também não largou bem. Vindo de goleada sofrida pelo Corinthians, por 5 a 0, o time somou apenas um dos últimos 15 pontos disputados, estacionando na tabela e figurando em 13° lugar, com apenas cinco tentos somados. A expectativa é a mesma das santistas: recomeçar.