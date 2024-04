Onde assistir a Santos x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Peixe busca segunda vitória seguida na competição; veja detalhes

Santos e Ceará se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 15h (horário de Brasília), no CT Rei Pelé, pela 2ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

O Santos estreou com vitória dramática. Contra o Internacional, o Peixe foi até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e garantiu uma vitória suada, por 3 a 2. A expectativa é de manter o 100%, agora pela primeira vez atuando na Baixada Santista.

Enquanto isso, o Ceará visa à reabilitação. O Vovô recebeu o Palmeiras, em Fortaleza, e acabou derrotado pelo mesmo placar, 3 a 2. O time busca, portanto, seus primeiros pontos no torneio.