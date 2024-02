Onde assistir a Santa Cruz-RS x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela sexta rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV e na internet

Santa Cruz e Internacional se enfrentam na noite desta quarta (7), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será apitada por Anderson Daronco e terá transmissão ao vivo do site do GE (ge.globo.com/rs), na internet, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vice-líder com 10 pontos, o Internacional deve ir com força total visando à liderança. O Colorado faz boa campanha na competição com três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Do outro lado, o Santa Cruz ainda não venceu no campeonato (dois empates e três derrotas). A equipe está na última colocação, com 2 pontos conquistados, e se encontra pressionado para começar a vencer e escapar da zona de rebaixamento.

O último jogo disputado entre as equipes foi em março de 2013 e teve triunfo Colorado por 3 a 0.

