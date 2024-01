Onde assistir a Santa Cruz x Retrô ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santa Cruz e Retrô se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), a partir das 21h (de Brasília), no estádio Arruda, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Com duas vitória e uma derrota até o momento, o Santa Cruz é o quarto colocado do campeonato, com 6 pontos. O Retrô se encontra na terceira colocação com os mesmos 6 pontos, vindo de derrota contra o Petrolina.

No retrospecto geral, as equipes se enfretaram 6 vezes, com 3 vitórias do Santa Cruz, 1 vitória do Retrô e 2 empates.

