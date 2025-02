Equipes se enfrentam neste domingo (02), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Retrô x Náutico se enfrentam nesta domingo (02), às 17h (de Brasília), na Arena Pernambuco, pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV FPF e do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa).

O Náutico vive um bom início de campeonato. Com dez pontos e na vice-liderança do torneio, venceu três das primeiras cinco partidas, com apenas uma derrota no recorte. Uma nova vitória deixará a equipe empatada em tentos com o Santa Cruz, atual líder e que já jogou na rodada.

O Retrô, enquanto isso, venceu apenas um embate até aqui, credenciado a um singelo 7° lugar com sete pontos. O time tem o mesmo número de pontos que o Jaguar, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.